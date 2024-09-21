Зеленский потребовал от Байдена «важных решений» для Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский потребовал от Джо Байдена принять важные решения для поддержки Киева, пока тот занимает пост президента США. Об этом он заявил в беседе с иностранными журналистами, передает «Интерфакс-Украина».

Зеленский убежден, что Байден «может усилить Украину и принять важные решения для того, чтобы Украина стала сильнее и защитила свою независимость, пока он президент США».

«Я считаю, это все же историческая миссия, по крайней мере в ракурсе Украины. Потому что у него есть своя жизнь и своя политическая карьера. Я не знаю, что для него самое главное. Я говорю только с точки зрения этой войны», — сказал он.

Президент Украины отметил, что у него «были очень непростые и интересные диалоги с Байденом», после которых он менял свое мнение.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что в ходе предстоящей поездки в США Зеленский будет добиваться от президента Джо Байдена приглашения в НАТО и обязательств по поставкам современного оружия для реализации так называемого «победного плана». Кроме того, он представит план с четким путем Киева в Европейский союз (ЕС), а также ряд договоренностей в сфере безопасности и экономики, сообщили собеседники агентства.

Ранее Зеленский резко высказался в адрес Запада из-за запрета бить вглубь России.