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Зеленский потребовал от Байдена «важных решений» для Украины

Зеленский потребовал от Байдена важных решений по Украине, пока он президент США

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Susan Walsh/Pool/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский потребовал от Джо Байдена принять важные решения для поддержки Киева, пока тот занимает пост президента США. Об этом он заявил в беседе с иностранными журналистами, передает «Интерфакс-Украина».

Зеленский убежден, что Байден «может усилить Украину и принять важные решения для того, чтобы Украина стала сильнее и защитила свою независимость, пока он президент США».

«Я считаю, это все же историческая миссия, по крайней мере в ракурсе Украины. Потому что у него есть своя жизнь и своя политическая карьера. Я не знаю, что для него самое главное. Я говорю только с точки зрения этой войны», — сказал он.

Президент Украины отметил, что у него «были очень непростые и интересные диалоги с Байденом», после которых он менял свое мнение.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что в ходе предстоящей поездки в США Зеленский будет добиваться от президента Джо Байдена приглашения в НАТО и обязательств по поставкам современного оружия для реализации так называемого «победного плана». Кроме того, он представит план с четким путем Киева в Европейский союз (ЕС), а также ряд договоренностей в сфере безопасности и экономики, сообщили собеседники агентства.

Ранее Зеленский резко высказался в адрес Запада из-за запрета бить вглубь России.

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