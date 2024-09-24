Шольц посчитал себя канцлером для «нормальных людей»

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на фоне прошедших парламентских выборов в Восточной Германии, где успеха добились правые партии «Альтернатива для Германии» и «Союз Сары Вагенкнехт» выступил с обращением, где назвал себя канцлером для «нормальных людей». Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

В видеообращении Шольц остановился на текущей ситуации в стране, затронув вопросы конфликта на Украине, пенсионной политики, климата и миграции. Он подчеркнул важность обсуждения этих вопросов и призвал граждан к активному участию дискуссии.

По его словам, разумных людей гораздо больше, чем тех, «кто кричит громче всех».

«Ожидания подавляющего большинства в нашей стране определяют мою политику. Я имею в виду многих нормальных людей с нормальными желаниями, которые не только громко кричат, но и делают», — сказал Шольц.

До этого оппозиционный депутат бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что результаты региональных выборов в Германии продемонстрировали желание немцев не допустить втягивания республики в большую войну в Европе.

Ранее «Альтернатива для Германии» призвала Шольца «собирать чемоданы».