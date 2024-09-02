«Альтернатива для Германии» призвала Шольца «собирать чемоданы»

Сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель призвала к проведению федеральных выборов в стране и отставке действующего правительства во главе с канцлером Олафом Шольцем. Ее слова приводит N-TV.

По ее словам, избиратели в ФРГ хотят новых федеральных выборов, и «Альтернатива для Германии» готовится к такому развитию событий.

«Соответственно, канцлер Олаф Шольц должен осознать последствия, собрать чемоданы и освободить свои места вместе со своими партнерами по коалиции», — заявила Вайдль.

До этого сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель назвала огромным успехом для партии результаты региональных выборов в Тюрингии и Саксонии. АдГ впервые в истории победила на выборах в земельный парламент в федеральной земле Тюрингия в ФРГ. Там партия набрала 30,5% голосов.

Также АдГ набрала в Саксонии 30% голосов избирателей. Их опережают представители «Христианско-демократического союза» (ХДС) с 31,5% голосов.

Ранее сообщалось, что Шольц намерен переизбираться на пост канцлера ФРГ, несмотря на непопулярность.