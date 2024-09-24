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В Госдуме поддержали слова Зеленского о решающих месяцах конфликта

Депутат Чепа поддержал слова Зеленского о решающих месяцах конфликта на Украине

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа согласился с высказыванием Владимира Зеленского о том, что ближайшие несколько месяцев могут стать решающими в вопросе разрешения конфликта на Украине. Его слова приводит «Лента.ру».

Депутат отметил, что его точка зрения основана на том, что сейчас обостряются отношения Киева и Вашингтона. Чепа напомнил о так называемом плане победы Зеленского, который включает крупную помощь от США и разрешение бить вглубь России поставляемым оружием. Такое развитие событий грозит глобальным конфликтом, предупредил он.

«Я представляю, что Зеленский вряд ли надеется на успех своего плана, и он прекрасно понимает, что через 40 дней состоятся выборы в США, и после выборов или даже в преддверии выборов ситуация может меняться и не в лучшую сторону для Украины», — сказал Чепа.

В связи с этим, отметил депутат, украинский лидер надеется на какую-либо помощь со стороны Европы или США. Парламентарий также отметил, что ситуация для Киева на линии соприкосновения становится все хуже, это может привести к переговорам, поэтому важны «стартовые позиции» для диалога.

«Мы говорим о гарантии и говорили всегда о гарантии безопасности России, о гарантии безопасности русского населения на территории Украины, мы говорили о денацификации, а сегодня Зеленский говорит о предоставлении его режиму каких-то гарантий безопасности со стороны НАТО. НАТО не готово принимать его в свои объятия, они хорошо понимают, чем это грозит Европе и миру», — подчеркнул Чепа.

До этого Владимир Зеленский заявлял, что окончание украинского конфликта ближе, чем многие полагают. Он также отмечал, что Киев может найти «справедливое решение» конфликта на Украине в следующем году.

Ранее в Совфеде призвали поменьше слушать заявления Зеленского.

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