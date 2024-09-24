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В Совфеде призвали поменьше слушать заявления Зеленского

Сенатор Джабаров раскритиковал слова Зеленского о сроках окончания конфликта

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Противоречивые заявления украинского лидера Владимира Зеленского вовсе не стоит принимать во внимание, поскольку он сам не знает, что говорит, а его планы мира относятся к области фантастики. Такое мнение в беседе с изданием «Лента.ру» выразил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Мне кажется, надо поменьше слушать Зеленского, потому что он сам уже не знает, что говорит… Нет у него никакого плана, кроме плана выпросить как можно больше денег у США», — подчеркнул он.

По словам Джабарова, все планы Зеленского находятся в «области фантастики».

Джабаров напомнил, что Зеленский еще недавно говорил о том, что конфликт может быть закончен в этом году, однако во вторник украинский лидер дал другую оценку о том, что боевые действия прекратятся уже в следующем году.

До этого Зеленский заявил, что Украина может найти «справедливое решение» конфликта на Украине в следующем году.

Ранее эксперт предрек «сюрпризы» по Украине на Генассамблее ООН.

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