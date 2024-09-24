Председатель парламента ДНР прошел финальные согласования в Кремле на пост полпреда в УрФО

Председатель парламента Донецкой народной республики Артем Жога прошел финальные согласования в Кремле на пост полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе. Об этом сообщает Ura.ru.

«Жога у главы администрации президента Антона Вайно. Потом — выше», — говорится в сообщении.

Отмечается, что указ уже подписан.

24 сентября газета «Коммерсантъ» сообщала, что Жога готовится занять пост полпреда президента на Урале. Отмечалось, что Жога является единственным кандидатом на эту вакансию, которая освободится после предположительного перехода текущего полпреда Владимира Якушева в Совет Федерации. Однако окончательное решение по этому вопросу остается за президентом Владимиром Путиным.

Артем Жога начал свою карьеру в 2022 году, став командиром батальона «Спарта», после чего пошел в политику. В сентябре 2023 года он был избран в парламент ДНР по партийным спискам «Единой России» и возглавил его. Именно Артем Жога в декабре 2023-го попросил Владимира Путина баллотироваться на новый президентский срок, отметив, что говорит от имени жителей всех новых территорий. Путин дал согласие, и вскоре Жога стал одним из трех сопредседателей предвыборного штаба президента.

Ранее Евросоюз ввел санкции против Артема Жоги.