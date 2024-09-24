Мэр Челябинска досрочно ушла в отставку

Депутаты Челябинска 24 сентября проголосовали за отставку мэра города Натальи Котовой, переходящей на новую должность. Об этом сообщает Ura.ru.

По словам спикера городского парламента Сергея Буякова, решение было принято единогласно. Отмечается, что увольнение Котовой связано с тем, что она вступает в полномочия члена Совета Федерации.

Также сегодня глава Челябинской области Алексей Текслер назначил новое правительство региона. Из документа следует, что почти все чиновники сохранили свои посты после сентябрьских выборов. Однако с указанием «исполняющий обязанности» пока работают министр экологии Игорь Гилев, министр общественной безопасности Николай Зубарев, министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Антон Дрыга.

22 сентября стало известно, что новым сенатором от Калмыкии станет депутат Народного хурала Борис Хачиров. Он сменил на этом посту бывшего главу республики Алексея Орлова. Глава региона Бату Хасиков считает, что новый сенатор сможет продвигать важные для региона инициативы.

Ранее сообщалось, что бывший вице-мэр Брянска подписал контракт с Минобороны.