На Украине обвинили Китай в поставках компонентов для оружия РФ

Советник президента Украины Владислав Власюк заявил, что около 60% иностранных деталей, обнаруженных в российском оружии на поле боя, поступают из Китая. Его слова приводит Reuters.

«Если взять все обычные типы оружия и посчитать компоненты иностранного производства, то около 60% будут поступать из Китая», — сказал он.

По словам Власюка, у Киева «были длительные обсуждения с некоторыми производителями по этому поводу».

«Китай — самая большая проблема, я бы сказал», — отметил советник украинского президента.

До этого стало известно, что Евросоюз покупал производимые в Индии артиллерийские снаряды и перенаправлял их на Украину, при этом индийские власти не вмешивались в ситуацию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на индийских и европейских чиновников, представителей оборонной промышленности и данные таможни. По словам трех индийских чиновников, Россия несколько раз поднимала этот вопрос на переговорах.

Ранее стало известно о борьбе с перепродажей оружия РФ Украине.