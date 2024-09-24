Песков оценил готовность Ирана обсудить с США и ЕС конфликт на Украине

Россия продолжит разъяснять свою позицию по Украине в контактах с Ираном. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова президента Ирана Масуда Пезешкиана о готовности обсудить конфликт на Украине с представителями США и ЕС.

«Это суверенная позиция Ирана. Мы продолжим разъяснять нашу позицию и все, что связано с этим конфликтом вокруг Украины нашим иранским друзьям», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что у Москвы и Тегерана сложилось позитивное взаимодействие в различных сферах.

«Мы рассчитываем на то, что это взаимодействие будет и дальше расширяться», — добавил Песков.

Иран в Казани, на саммите БРИКС в октябре, подпишет с Россией договор о стратегическом партнерстве. Об этом сообщается в распоряжении президента России Владимира Путина. Параллельно с этим президент Ирана Масуд Пезешкиан заявлял, что российско-иранские отношения будут развиваться на постоянной и непрерывной основе.

Ранее политолог назвал условие, при котором могут начаться переговоры США и Ирана.