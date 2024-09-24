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Эксперт объяснил, от кого зависит эскалация на Ближнем Востоке

Политолог Каргин: эскалация на Ближнем Востоке во многом зависит от Ирана

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Israeli Defense Forces/Reuters

Удастся ли избежать очередного этапа эскалации конфликта на Ближнем Востоке, на данный момент спрогнозировать трудно. Однако это во многом будет зависеть от Ирана, который фактически контролирует ливанскую «Хезболлу». Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политолог Александр Каргин.

Эксперт обратил внимание, что нынешний президент Ирана Масуд Пезешкиан сейчас активно пытается наладить отношения с США.

«Поэтому одна из причин, почему Иран сейчас может давать команду «Хезболле» вообще никак не реагировать, почему может сдерживать ее как-то, — это желание как-то позаигрывать с Соединенными Штатами. Вполне допускаю такой вариант», — сказал Каргин.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана одновременно взорвались пейджеры и рации, которыми, как утверждают СМИ, пользовались в основном члены «Хезболлы». Власти Ливана обвинили в произошедшем Израиль. Затем, с 19 сентября, еврейское государство начало наносить авиаудары по ливанской территории.

Ранее политолог раскрыл, кому выгоден полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке.

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