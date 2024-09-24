Так называемый план победы украинского лидера Владимира Зеленского фактически стал планом обеспечения «выживания» президента Украины. Об этом пишет британская газета The Times.

«Это не столько план победы, сколько план выживания — господин Зеленский стал реалистом», — оценивает издание план Зеленского.

Отмечается, что визит в Соединенные Штаты стал последней надеждой для украинского лидера получить от Запада разрешение для ВСУ бить дальнобойным западным оружием вглубь территории РФ.

До этого американский журнал The American Conservative писал, что в «плане победы» президента Украины Владимира Зеленского нет никакого пути к завершению конфликта.

Отмечалось, что эта инициатива представляет собой список требований к своим союзникам, таких как поставка оружия и членство в Европейском союзе и Североатлантическом альянсе. Последнее, обратил внимание журнал, не поможет завершить конфликт на Украине, поскольку Россия не позволит республике вступить в НАТО.

Ранее в Крыму назвали апокалипсисом «план победы» Зеленского.