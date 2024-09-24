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В Британии «план победы» Зеленского назвали «планом выживания» президента Украины

Times: план победы Зеленского стал стратегией его выживания

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Так называемый план победы украинского лидера Владимира Зеленского фактически стал планом обеспечения «выживания» президента Украины. Об этом пишет британская газета The Times.

«Это не столько план победы, сколько план выживания — господин Зеленский стал реалистом», — оценивает издание план Зеленского.

Отмечается, что визит в Соединенные Штаты стал последней надеждой для украинского лидера получить от Запада разрешение для ВСУ бить дальнобойным западным оружием вглубь территории РФ.

До этого американский журнал The American Conservative писал, что в «плане победы» президента Украины Владимира Зеленского нет никакого пути к завершению конфликта.

Отмечалось, что эта инициатива представляет собой список требований к своим союзникам, таких как поставка оружия и членство в Европейском союзе и Североатлантическом альянсе. Последнее, обратил внимание журнал, не поможет завершить конфликт на Украине, поскольку Россия не позволит республике вступить в НАТО.

Ранее в Крыму назвали апокалипсисом «план победы» Зеленского.

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