План украинского лидера Владимира Зеленского по решению конфликта на Украине «сродни апокалипсису», его реализации чревата не только глобальным конфликтом, но и «концом мира». Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

«Так называемый план Зеленского по урегулированию украинского конфликта сродни апокалипсису. Он приведет не просто к мировой войне, а к концу мира в прямом смысле», — подчеркнул он.

Сообщалось, что так называемый план победы, который президент Украины Владимир Зеленский подготовил в преддверии официального визита в США, содержит четыре основных пункта.

По информации издания, одним из требований Киева к западным партнерам может стать предоставление гарантий безопасности. Речь идет об обязательствах, аналогичных тем, которые страны — члены НАТО берут на себя при принятии в организацию новых государств.

Кроме того, украинский лидер планирует убедить Вашингтон в необходимости продолжить операцию на территории Курской области и предоставить его стране некоторые виды современных вооружений. О каком именно оружии идет речь, в материале не уточняется.

Четвертым пунктом «плана победы» стало продолжение финансирования Украины со стороны зарубежных союзников.

По мнению американского миллиардера Дэвида Сакса, «план победы» украинского лидера может привести лишь к началу третьей мировой войны. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в свою очередь называл «план победы» Зеленского опасной авантюрой, которая лишь усугубит украинский конфликт.

Ранее в Кремле отреагировали на «план победы» Зеленского.