Зеленский озвучил новый прогноз по срокам завершения конфликта

Украина может найти «справедливое решение» конфликта на Украине в следующем году. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Решительные действия сейчас могут ускорить справедливое завершение… (конфликта. – Прим. ред.) в следующем году», — отметил он, сопроводив пост видеозаписью с переговорами с американскими конгрессменами.

По его словам, Украина ценит поддержку со стороны конгресса США и «всех друзей свободы» в сенате и палате представителей.

До этого в интервью американскому телеканалу ABC Зеленский отмечал, что окончание украинского конфликта ближе, чем многие полагают.

По оценке Зеленского, его так называемый план победы является «укреплением Украины».

При этом в том же интервью он отказался от переговоров с Россией.

Ранее эксперт предрек «сюрпризы» по Украине на Генассамблее ООН.