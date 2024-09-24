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Зеленский озвучил новый прогноз по срокам завершения конфликта

Зеленский заявил, что конфликт может завершиться в следующем году

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украина может найти «справедливое решение» конфликта на Украине в следующем году. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Решительные действия сейчас могут ускорить справедливое завершение… (конфликта. – Прим. ред.) в следующем году», — отметил он, сопроводив пост видеозаписью с переговорами с американскими конгрессменами.

По его словам, Украина ценит поддержку со стороны конгресса США и «всех друзей свободы» в сенате и палате представителей.

До этого в интервью американскому телеканалу ABC Зеленский отмечал, что окончание украинского конфликта ближе, чем многие полагают.
По оценке Зеленского, его так называемый план победы является «укреплением Украины».

При этом в том же интервью он отказался от переговоров с Россией.

Ранее эксперт предрек «сюрпризы» по Украине на Генассамблее ООН.

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