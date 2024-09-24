Эксперт предрек «сюрпризы» по Украине на Генассамблее ООН

Заседание Генассамблеи ООН, которое начнется 24 сентября, может принести «сюрпризы» по вопросам урегулирования главных международных проблем – конфликта на Украине и боевых действий в секторе Газа. Об этом в беседе с РИА Новости заявил научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«Если говорить о Генассамблее, то, по всей видимости, нас ждут какие-то сюрпризы, какие-то новые идеи, касающиеся, возможно, урегулирования украинского и палестино-израильского конфликта», — отметил эксперт.

При этом, по словам Кортунова, без решений Совбеза ООН какие-либо фактические меры на практике принять будет сложно.

Аналитик отметил, что по итогам Генассамблеи ООН могут быть приняты резолюции с целью урегулирований конфликтов. Вместе с тем, как напомнил Кортунов, такие резолюции далеко не всегда выполняются.

Генассамблею нужно рассматривать в качестве площадки, где члены международного сообщества могут продвигать свое мнение по ряду международно-политических вопросов, а также защищать свои позиции.

23 сентября украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк, чтобы принять участие в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН. В этот день Зеленский выступит на саммите будущего в штаб-квартире ООН, а на следующий день поучаствует в заседании Совета Безопасности ООН. 25 сентября состоится его выступление на дебатах в Генассамблее.

Ранее в Кремле отреагировали на «план победы» Зеленского.