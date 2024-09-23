Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ЦИК России призвал не обращать внимания на критику выборов в СНГ странами Запада

Памфилова призвала не обращать внимания на критику выборов в СНГ Западом

close
Максим Блинов/РИА Новости

Странам СНГ следует игнорировать критику своих выборов со стороны Запада. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Памфилова заявила, что страны, которые критикуют выборы в государствах СНГ, «сами назначили себя демократией, хотя у них давно никакой демократии нет». По ее словам, власть в ЕС захватили никем не избиравшиеся политики вроде главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. Глава российского ЦИК призвала не обращать внимание на критику тех, кот фактически назначает России врагом.

Единый день голосования состоялся в России 8 сентября, в большинстве регионов выборы шли три дня, с 6 по 8 сентября. В Брянской области прошли дополнительные выборы депутата Госдумы по одномандатному округу. Им стал экс-министр спорта Олег Матыцин, представляющий «Единую Россию». Он получил 67,98% голосов.

Директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин заявил, что несмотря на происки недоброжелателей, региональные выборы в России прошли спокойно. Он отметил, что всего в ходе избирательной компании было зафиксировано 150 тысяч хакерских атак.

Ранее Памфилова обвинила депутатов от КПРФ в «безобразном поведении».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами