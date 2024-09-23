ЦИК России призвал не обращать внимания на критику выборов в СНГ странами Запада

Странам СНГ следует игнорировать критику своих выборов со стороны Запада. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Памфилова заявила, что страны, которые критикуют выборы в государствах СНГ, «сами назначили себя демократией, хотя у них давно никакой демократии нет». По ее словам, власть в ЕС захватили никем не избиравшиеся политики вроде главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. Глава российского ЦИК призвала не обращать внимание на критику тех, кот фактически назначает России врагом.

Единый день голосования состоялся в России 8 сентября, в большинстве регионов выборы шли три дня, с 6 по 8 сентября. В Брянской области прошли дополнительные выборы депутата Госдумы по одномандатному округу. Им стал экс-министр спорта Олег Матыцин, представляющий «Единую Россию». Он получил 67,98% голосов.

Директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин заявил, что несмотря на происки недоброжелателей, региональные выборы в России прошли спокойно. Он отметил, что всего в ходе избирательной компании было зафиксировано 150 тысяч хакерских атак.

Ранее Памфилова обвинила депутатов от КПРФ в «безобразном поведении».