Окончание украинского конфликта ближе, чем многие полагают. Такую оценку развития событий дал украинский лидер Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC.

«Я думаю, что мы ближе к миру, чем мы думаем… Мы ближе к концу войны. Нам просто нужно быть очень сильными, очень сильными», — подчеркнул президент.

По оценке Зеленского, его так называемый план победы является «укреплением Украины».

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что без учета интересов России невозможно урегулировать кризис на Украине.

Она посетовала, что в Киеве и на Западе «о мире не думают», потому что «им нужна война». Подтверждением этому стали вторжение ВСУ в Курскую область и выпрашивание президентом Украины Владимиром Зеленским разрешить бить натовским оружием вглубь России.

Ранее в Крыму назвали апокалипсисом «план победы» Зеленского.