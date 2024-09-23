В Кремле отреагировали на «план победы» Зеленского

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сдержанно отнеслись к информации, что украинский президент Владимир Зеленский представил в США свой план победы. Об этом пишет агентство Ura.ru.

Он пояснил, что российские власти отреагируют на это, когда появится официальная информация. Он считает, что невозможно анализировать ситуацию, пока она преподносится на уровне СМИ и слухов.

Американское издание Associated Press со ссылкой на члена палаты представителей США Мэтта Картрайта сообщило, что Зеленский 22 сентября посетил завод по производству боеприпасов для украинских Вооруженных сил в городе Скрэнтон, в американском штате Пенсильвания, и попросил больше снарядов.

23 сентября Зеленский прибыл в Нью-Йорк, чтобы принять участие в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН. В этот день Зеленский выступит на саммите будущего в штаб-квартире ООН, а на следующий день поучаствует в заседании Совета Безопасности ООН. 25 сентября состоится его выступление на дебатах в Генассамблее.

Ранее в офисе Зеленского призвали Запад дать больше средств для ударов вглубь РФ.