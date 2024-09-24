Стало известно, что россияне думают о покушениях на Трампа

Около четверти россиян (28%) уверены, что покушение на экс-президента США и кандидата на пост главы государства Дональда Трампа во Флориде было инсценировкой. Об этом свидетельствуют данные опроса среди читателей проекта Новости Mail, которые есть у «Газеты.Ru».

«Примерно четверть опрошенных (28%) считает, что покушение на кандидата Республиканской партии США, - не более чем инсценировка», - говорится в результатах опроса.

При этом доля тех, кто придерживается противоположного мнения, составила 52%. Каждый пятый россиянин затруднился с оценкой событий.

Отвечая на вопрос о предполагаемом организаторе покушения, россияне предложили несколько вариантов: спецслужбы США (16%), демократическая партия Соединенных Штатов (15%), глубинное государство (14%), самого покушавшегося на жизнь Трампа Уэсли Раута (14%). При этом 16% россиян затруднились с ответом на этот вопрос.

Как свидетельствуют результаты опроса, большинство россиян (56%) уверены, что шансы Трампа переизбраться после двух покушений возрастут.

До этого сообщалось, что Трамп, на жизнь которого покушались дважды за два месяца, признался, что беспокоится за жизни членов своей семьи.

Ранее в сети появилось письмо покушавшегося на Трампа американца Раута.