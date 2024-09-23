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В сети появилось письмо покушавшегося на Трампа американца Раута

Минюст США опубликовал письмо организатора второго покушения на Трампа

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RyanRouth/X

Министерство юстиции США опубликовало письмо организатора второго покушения на экс-президента и кандидата в президенты Соединенных Штатов Дональда Трампа, американца Райана Уэсли Раута. Об этом сообщается в меморандуме американского минюста.

«Дорогой мир, это было покушение на Дональда Трампа, но, к сожалению, я вас подвел. Я старался изо всех сил и вложил в это всю смелость, на которую был способен. Теперь вам предстоит завершить работу; и я предложу 150 тысяч долларов тому, кто сможет ее завершить», — пишет Раут.

До этого бывший американский лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, на жизнь которого покушались дважды за два месяца, признался, что беспокоится за жизни членов своей семьи.

15 сентября в гольф-клубе Дональда Трампа во Флориде произошла стрельба, когда на поле играл экс-глава Белого дома. Сам Трамп в результате произошедшего не пострадал. ФБР расследует случившееся как покушение на кандидата в президенты. Подозреваемый был задержан. Американские СМИ сообщают, что это 58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайских островов, который поддерживает демократов и Украину. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что ненавидит певицу Тейлор Свифт.

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Покушения на Трампа
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