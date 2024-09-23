Журналист подловил Байдена на противоречиях по Украине

Президент США Джо Байден дает неоднозначные заявления про участие Вашингтона в конфликте между Россией и Украиной. Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

В своем посте Боуз напомнил о словах Байдена, который заявлял о том, что не разрешал Киеву наносить удары по российской территории, а также уверял, что Вашингтон не руководит военными действиями против РФ.

«Итак, если вы не отвечаете за ситуацию, почему вы должны давать или не давать разрешение Украине?» — задался вопросом Боуз.

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак отмечал, что Киеву нужно больше средств для нанесения ударов вглубь территории России.

До этого министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что в полном соответствии с международным правом страны ЕС могут сами принимать решение о том, давать ли разрешение Украине применять переданное ими дальнобойное оружие для ударов по территории РФ.

Официальный представитель Госдепартамента Ведант Патель сообщал, что Вашингтон пока не готов объявить о снятии ограничений на удары американским дальнобойным оружием вглубь российской территории.

12 сентября президент РФ Владимир Путин прокомментировал возможность применения западного высокоточного оружия большой дальности против Российской Федерации. По его словам, Россия в этом случае будет иметь в виду изменение самой сути конфликта на Украине.

Ранее были названы последствия ракетной эскалации для Европы.