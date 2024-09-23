Путин рассказал о своем опыте глубоководного погружения

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаилом Ковальчуком вспомнил об имеющемся у него опыте глубоководного погружения. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Во время беседы Ковальчук рассказал российскому лидеру о разработке подводного аппарата, рассчитанного на двух человек и способного опускаться на глубину 2 200 метров. Как сказал руководитель НИЦ, в дальнейшем специалисты планируют использовать это судно для оценки состояния труб газопровода на дне Черного моря.

«На два километра я опускался на [озере] Байкал. Километр и 900 [метров]», — отметил Путин, комментируя деятельность «Курчатовского института».

Ковальчук, в свою очередь, обратил внимание, что в 2013 году глава государства совершил погружение в батискафе на дно Финского залива. Целью той операции был осмотр фрегата «Олег», затонувшего в 1869 году.

Далее президент оценил перспективы работы подводного аппарата в Черном море. По мнению российского лидера, из-за повышенного содержания в воде сероводорода у ученых могут возникнуть проблемы с видимостью.

Глава исследовательского центра не стал отрицать такую возможность. Но в то же время он подчеркнул, что для подготовки к подобным плаваниям был создан специальный тренажер.

«Вы сидите в этой кабине, опускаетесь, полная имитация. Тренажер — совершенно уникальная вещь», — добавил Ковальчук.

Путин совершил погружение на дно озера Байкал в августе 2009 года. Плавание состоялось в рамках экспедиции «Миры» и продлилось около четырех часов.

Ранее президент РФ спросил главу «Курчатовского института» о душе.