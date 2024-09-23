Путин рассказал, от чего зависит обороноспособность России

Обороноспособность, безопасность и ситуация в экономике России во многом зависят от развития электронной промышленности в стране. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время обращения к участникам, организаторам и гостям 10-го российского форума «Микроэлектроника 2024».

«Электронная промышленность — одна из ключевых стратегических отраслей современной экономики. От ее развития во многом зависит обороноспособность и безопасность нашей страны», — сказал глава государства.

Президент добавил, что от состояния этой отрасли также зависит качество жизни россиян.

Также Путин объявил, что на полях международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) он встретится с министрами энергетики стран БРИКС.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что глава государства выступит на Российской энергетической неделе, которая пройдет в период с 26 по 28 сентября в Москве. Отвечая на вопрос, не планируются ли у главы государства какие-то международные контакты «на полях» этого мероприятия, Песков отметил, что там будут присутствовать зарубежные гости. Пресс-секретарь пообещал своевременно проинформировать о возможных международных контактах.

Ранее Евразийский женский форум парализовал движение в Петербурге.