Эксперт: размытая позиция США по дальнобойным ракетам не должна сбивать с толку

Неоднозначная позиция США касаемо ударов западными ракетами вглубь российской территории не должна сбивать с толку. У Вашингтона по-прежнему есть желание воевать с Россией, но не напрямую, а руками тех, кого им не жалко. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал журналист, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Александр Малькевич.

«Много комплектующих и готовых ракет поставляется, чтобы Киев наклеивал этикетки со словами «Сделано на Украине» и бил ими по нам. И ручки «дипстейта» как бы остаются чистыми. А дальше, смотрите, есть Прибалтика, есть Румыния. На них совершенно всем этим американским деятелям тоже наплевать», — сказал Малькевич.

Сами же США «отскочат», потому что «они же, дескать, далеко», добавил эксперт.

Накануне американский лидер Джо Байден заявил, что еще не разрешал Киеву применять оружие США для ударов вглубь территории России.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник позднее сообщил, что Украина может начать собирать на своей территории дальнобойные ракеты из западных комплектующих для ударов по территории РФ, чтобы исключить все претензии к Западу.

Ранее в США заявили, что Байден отвергнет «план победы» Зеленского.