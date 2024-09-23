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Зеленский записал видеообращение на борту военного самолета

Зеленский записал видео с борта военно-транспортного самолета по пути в США

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение на борту военно-транспортного самолета по пути в США. Оно появилось в его Telegram-канале.

Президент Украины сообщил, что сначала отправится в Пенсильванию на завод боеприпасов, после чего примет участие в Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Затем у него запланированы встречи в Вашингтоне, где он представит «план победы Украины» президенту США Джо Байдену, Камале Харрис и Дональду Трампу.

Зеленский заявлял, что данный «план победы» усилит позиции Украины, а также заставит президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров. В США предупредили, что данный план чреват третьей мировой войной.

Американский миллиардер Дэвид Сакс считает, что этот план заключается в немедленном принятии Украины в НАТО и разрешении со стороны Запада наносить удары вглубь территории РФ.

Ранее на Западе спрогнозировали сценарий капитуляции Зеленского.

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