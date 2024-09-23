На саммите БРИКС в Казани в октябре будет выработана позиция стран Глобального Юга по Украине, включая ключевых акторов в лице Бразилии, Индии и Китая, эта позиция может стать тем «мирным планом», с которым согласится Россия. Об этом в своем Telegram-канале заявил находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«На саммите БРИКС будет выработана позиция Глобального Юга с участием ключевых акторов — Бразилии, Индии, Китая. Эта позиция будет «мирным планом», с которым согласится РФ», — подчеркнул он.

Он отметил, что в этой связи у Украины к концу октября должна существовать реалистичная украинская альтернатива. Нынешний план украинского лидера Владимира Зеленского «по сути является планом США по сохранению вечной войны», добавил депутат Рады.

По оценке Дубинского, «мирный план БРИКС» может оказаться единственным документом на столе в рамках будущих переговоров по урегулированию кризиса.

До этого Зеленский заявил, что его так называемый «план победы» усилит позиции Украины, а также заставит президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Ранее Зеленский заявил о защите США от тотальной войны с Россией.