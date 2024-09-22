Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский заявил о защите США от тотальной войны с Россией

Зеленский: Украина самостоятельно защитила США от тотальной войны с Россией

close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Киев самостоятельно защитил США от «тотальной войны» с Россией, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает The New Yorker.

Зеленский подчеркнул, что американской стороне необходимо осознать, что возможное нападение России на Польшу или страны Прибалтики стало бы «ударом под дых» для Вашингтона.

Президент отметил, что в таком случае США пришлось бы переводить свою экономику на «военные рельсы».

Накануне Зеленский заявил, что Киев пока не получил разрешений на использование ракет большой дальности на территории России ни от США, ни от Великобритании.

Украинский лидер добавил, что союзники Украины опасаются возможной эскалации конфликта. Он также высказал готовность к обсуждению трех ключевых пунктов «мирного плана Киева» для разрешения текущей ситуации в стране. По его словам, Киев открыт для участия России в следующем саммите мирных переговоров, поскольку все союзники утверждают, что Москва должна присутствовать на переговорах.

Ранее Зеленский потребовал от Байдена «важных решений» для Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами