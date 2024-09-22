Зеленский заявил о защите США от тотальной войны с Россией

Киев самостоятельно защитил США от «тотальной войны» с Россией, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает The New Yorker.

Зеленский подчеркнул, что американской стороне необходимо осознать, что возможное нападение России на Польшу или страны Прибалтики стало бы «ударом под дых» для Вашингтона.

Президент отметил, что в таком случае США пришлось бы переводить свою экономику на «военные рельсы».

Накануне Зеленский заявил, что Киев пока не получил разрешений на использование ракет большой дальности на территории России ни от США, ни от Великобритании.

Украинский лидер добавил, что союзники Украины опасаются возможной эскалации конфликта. Он также высказал готовность к обсуждению трех ключевых пунктов «мирного плана Киева» для разрешения текущей ситуации в стране. По его словам, Киев открыт для участия России в следующем саммите мирных переговоров, поскольку все союзники утверждают, что Москва должна присутствовать на переговорах.

Ранее Зеленский потребовал от Байдена «важных решений» для Украины.