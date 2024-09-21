В США заявили о новом шаге Зеленского к войне России с НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский якобы собирается просить у президента США Джо Байдена разместить войска НАТО на Украине. Об этом заявил бывший помощник главы Пентагона Час Фриман в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Зеленский в Нью-Йорке, очевидно, сообщит Байдену о своем волшебном плане, чтобы вернуть Украине все (территории). Я думаю, что этот план предполагает размещение войск НАТО на Западной Украине», — сказал он.

Фриман добавил, что подобный шаг приблизит наступление прямой войны между Россией и блоком НАТО.

Недавно Зеленский заявил, что Киев пока не получил разрешений на использование ракет большой дальности на территории России ни от США, ни от Великобритании. Он добавил, что союзники Украины опасаются возможной эскалации конфликта.

В свою очередь американское издание Financial Times сообщало, что Зеленский надеется реализовать свой «план победы» до ухода президента США Джо Байдена с поста после выборов, запланированных на ноябрь.

Ранее Зеленский рассказал о подготовке к переговорам Украины и РФ.