Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США заявили о новом шаге Зеленского к войне России с НАТО

Фриман: Зеленский хочет попросить Байдена ввести войска на Украину

close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский якобы собирается просить у президента США Джо Байдена разместить войска НАТО на Украине. Об этом заявил бывший помощник главы Пентагона Час Фриман в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Зеленский в Нью-Йорке, очевидно, сообщит Байдену о своем волшебном плане, чтобы вернуть Украине все (территории). Я думаю, что этот план предполагает размещение войск НАТО на Западной Украине», — сказал он.

Фриман добавил, что подобный шаг приблизит наступление прямой войны между Россией и блоком НАТО.

Недавно Зеленский заявил, что Киев пока не получил разрешений на использование ракет большой дальности на территории России ни от США, ни от Великобритании. Он добавил, что союзники Украины опасаются возможной эскалации конфликта.

В свою очередь американское издание Financial Times сообщало, что Зеленский надеется реализовать свой «план победы» до ухода президента США Джо Байдена с поста после выборов, запланированных на ноябрь.

Ранее Зеленский рассказал о подготовке к переговорам Украины и РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами