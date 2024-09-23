В США заявили, что Байден отвергнет «план победы» Зеленского

«План победы» украинского лидера Владимира Зеленского будет отвергнут президентом США Джо Байденом. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил американский миллиардер Дэвид Сакс.

«Зеленский прибыл в США, чтобы представить свой нашумевший «План победы» президенту Байдену», — отметил он.

По словам Сакса, этот план заключается в немедленном принятии Украины в НАТО и разрешении со стороны Запада наносить удары вглубь территории РФ.

Миллиардер подчеркнул, что Байден уже отвергал оба варианта.

23 сентября Зеленский прибыл в Нью-Йорк, чтобы принять участие в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН. В этот день Зеленский выступит на Саммите будущего в штаб-квартире ООН, а на следующий день поучаствует в заседании Совета Безопасности ООН. 25 сентября состоится его выступление на дебатах в Генассамблее.

Ранее в США заявили о новом шаге Зеленского к войне России с НАТО.