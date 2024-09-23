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В США признали вред антироссийских санкций для собственной экономики

American Conservative: США санкциями больше навредили себе, чем России

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«Газета.Ru»

Соединенные Штаты не смогли добиться своих целей антироссийскими санкциями, навредив себе больше, чем России. Об этом заявила эксперт и журналист Стефани Бейкер, передает American Conservative.

Бейкер отмечает, что большинство лидеров стран Запада верили в то, что санкции быстро сломят «военную машину» президента России Владимира Путина, однако это было слишком оптимистично.

В статье говорится, что антироссийские санкции не смогли разрушить российскую экономику, напротив, они принесли больший вред самим Соединенным Штатам.

Одним из негативных последствий введения ограничений для США Бейкер называет тот факт, что страна лишилась нейтралитета, которого придерживалась будучи мировым финансовым центром.

20 сентября заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх заявлял, что Вашингтон планируют ужесточить режим санкционного давления в отношении российской нефти и уменьшить доход России от ее продажи.

Ранее США расширили список антироссийских санкций.

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