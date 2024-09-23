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Дипломат призвал дождаться окончания высокой недели ГА для выводов по помощи Запада Киеву

Полянский: РФ по итогам ГА оценит, услышал ли Запад предупреждения по ударам ВСУ

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Global Look Press

Необходимо дождаться окончания высокой недели Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, прежде чем делать выводы о том, услышали ли на Западе предостережения России по возможному разрешению Украине наносить удары по российским регионам. Об этом в интервью РИА Новости заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, запланировано много встреч, будет еще много спекуляций и разговоров на эту тему.

«Так что давайте подождем, как это будет оформлено в ходе дискуссий», – сказал Полянский.

13 сентября газета Politico сообщала, что США и Великобритания могут объявить о своем решении о предоставлении Киеву права на использование западного оружия для нанесения ударов вглубь территории России в ходе недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.

10 сентября в Нью-Йорке началась 79-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Главным событием этих сессий по традиции является неделя высокого уровня. Выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова на мероприятии ожидается 28 сентября.

Ранее Лавров заявил об очевидности «агонии Украины».

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