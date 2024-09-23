Трамп заявил, что Харрис не сможет предотвратить третью мировую войну

Кандидат на пост президента США от демократов Камала Харрис не в состоянии предотвратить мировой конфликт. Об этом в соцсети Truth Social заявил экс-президент США Дональд Трамп.

«(Харрис. – прим. ред.) неспособна ответить даже на самые простые вопросы. Это безумие! Если она не может этого сделать, как она может представлять нас в деле прекращения третьей мировой войны?» — подчеркнул кандидат в президенты США.

По словам Трампа, Харрис не способна взять на себя такую ответственность.

До этого Трамп в интервью передаче Full Measure высказался о возможности повторного выдвижения на пост главы государства в случае проигрыша этой осенью.

На вопрос интервьюера он ответил, что не думает, что в 2028 году это произойдет.

Ранее сообщалось, что интервью Трампа и Харрис может выйти в эфир 7 октября.