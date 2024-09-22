Интервью Трампа и Харрис может выйти в эфир 7 октября

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат от демократов вице-президент Камала Харрис рассматривают возможность дать интервью телеканалу CBS News. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

В публикации подчеркивается, что интервью может быть показано в рамках передачи «60 минут» 7 октября. Это должно стать «большим финалом» их предвыборной кампании.

Издание подчеркивается, что штаб Харрис активно ведет переговоры с CBS News по поводу интервью.

Накануне Трамп выразил мнение, что проводить новые дебаты с его конкурентом на предстоящих выборах Камалой Харрис уже слишком поздно.

Тем временем вице-президент Камала Харрис согласилась на проведение второго раунда дебатов с Трампом в рамках их предвыборной кампании. Она приняла приглашение телеканала CNN, запланировав встречу на 23 октября. Глава ее избирательной кампании Джен Диллон сообщила, что у Трампа не должно возникнуть никаких проблем с участием в дебатах.

До этого соперники уже встречались на дебатах, организованных телеканалом ABC News, которые прошли в Филадельфии. Согласно опросам, в результате той дуэли Харрис одержала верх над Трампом.

Ранее советники Трампа занервничали из-за его нападок на Тейлор Свифт.