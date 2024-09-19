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В Венесуэле запросили ордер на задержание Хавьера Милея

Генпрокуратура Венесуэлы запросила ордер на арест президента Аргентины Милея

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Ammar Awad/Reuters

Генпрокуратура Венесуэлы запросила ордер на задержание президента Аргентины Хавьера Милея. Об этом сообщил генпрокурор Тарек Вильям Сааб, передает ТАСС.

Он отметил, что Генпрокуратура назначит двух специализирующихся на этой теме прокуроров. По словам Сааба, сотрудники надзорного ведомства уже начали необходимые процессуальные действия и оформляют ордера на задержание Хавьера Милея, генсекретаря его канцелярии Карины Милей и министра безопасности Патрисии Буллрич.

Генпрокуратура Венесуэлы обвиняет президента Аргентины и членов его правительства в «краже с отягчающими обстоятельствами» и отмывании денег.

Сааб уточнил, что ведомство также проводит расследование в отношении Милея и Буллрич по факту нарушения прав человека. По его мнению, действия правительства Аргентины могут быть расследованы в Венесуэле на основании универсальной юрисдикции.

В конце августа стало известно, что многие аргентинцы выражают недовольство политикой президента Хавьера Милея, который, по мнению мэра Ландеты Хуана Доминго Браво, вряд ли сможет переизбраться на своем посту.

Ранее дипломат РФ заявил о желании США «вбить клин» между Москвой и Буэнос-Айресом.

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