Замглавы МИД РФ встретился с представителем ООН по поводу ситуации в секторе Газа

Заместитель главы МИД России Сергей Вершинин в Нью-Йорке провел встречу со старшим координатором Организации Объединенных Наций (ООН) по гуманитарным вопросам и восстановлению в секторе Газа Сигрид Кааг. Об этом сообщается на сайте постоянного представительства РФ при ООН.

Они обсудили ситуацию в Газе и гуманитарное содействие пострадавшим палестинцам. Также Вершинин и Кааг подтвердили необходимость скорейшего прекращения огня, освобождения заложников и обеспечения полноценного гуманитарного содействия и реанимирования мирного процесса на общепризнанной международно-правовой основе.

22 сентября генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что ни израильское правительство, ни движение ХАМАС не заинтересованы в прекращении огня в секторе Газа. По его словам, подобная ситуация является «трагедией», ведь конфликт должен прекратиться.

Накануне Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию с требованием к Израилю покинуть территорию Палестины.

От Израиля было потребовано исполнить положения заключения Международного суда ООН по оккупированным палестинским территориям и освободить их. Покинуть Палестину следует не позднее чем через год с момента одобрения документа.

Резолюция была принята 124 голосами, которые поддержали ее. Еще 14 стран проголосовали против, тогда как 43 воздержались.

Ранее в ООН признали отсутствие международных институтов для борьбы с современными вызовами.