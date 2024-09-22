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В России высказались об отказе Украины от переговоров в 2022 году

Депутат Новиков: отказ Украины от переговоров говорит о ее недоговороспособности

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Евгений Биятов/РИА Новости

Отказ Украины от переговоров с Россией в Стамбуле в 2022 году говорит о недоговороспособности Киева, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Об этом сообщает «Лента.ру».

Он подчеркнул, что государствам Запада урегулирование конфликта не нужно, а Украина последние года рассматривалась как плацдарм, который необходимо создать, переформатировать и укрепить под эту задачу.

Депутат считает, что в дальнейшем Запад будет подогревать конфликт и поддерживать боевые действия.

22 сентября бывший канцлер Германии Герхард Шредер рассказал, что на стамбульских переговорах между Россией и Украиной в 2022 году предлагал Киеву компромиссное решение по урегулированию конфликта, но украинская сторона отказалась от его варианта.

Идея Шредера подразумевала сохранение за Украиной контроля над Донбассом, а для Крыма предполагалось «южнотирольское решение», то есть создание российского анклава.

Ранее в Германии призвали прислушаться к словам Шредера по диалогу с Россией.

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