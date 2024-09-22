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На выборах в Шри-Ланке лидирует марксист

ЦИК Шри-Ланки: на президентских выборах лидирует марксист Диссанаяке

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Reuters

На президентских выборах в Шри-Ланке лидирует марксист Анура Кумара Диссанаяке. Об свидетельствуют данные ЦИК страны.

Всего в выборах участвуют 38 кандидатов.

По последним данным, Диссанаяке получил 39,52% подсчитанных голосов избирателей или 2,7 млн голосов, при этом на выборах в 2019 году за него всего проголосовали 3% избирателей. Для победы ему будет нужно набрать хотя бы 50% голосов. 55-летний политик возглавляет левую коалицию «Национальная народная власть», которую поддерживает ряд инициатив гражданского общества, буддийское духовенство и студенчество. Выборы проходят на фоне глубокого экономического кризиса в стране.

Всего в выборах приняли участие 17 млн человек. При этом население страны составляет 22 млн человек.

До этого парламент Каталонии утвердил социалиста новым лидером региона.

Ранее лидер болгарских социалистов подала в отставку.

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