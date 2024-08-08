Парламент Каталонии утвердил социалиста новым лидером региона

Парламент Каталонии утвердил кандидатуру представителя Социалистической партии Сальвадора Ильи на пост главы правительства региона. Об этом сообщает ТАСС.

Его кандидатуру поддержали 68 из 135 депутатов. Среди сторонников Ильи представители политического объединения «Левые республиканцы Каталонии», которая выступает за выход автономного сообщества из состава Испании.

До этого стало известно, что правоохранительные органы задумали арестовать экс-главу автономного правительства Каталонии Карлеса Пучдемона. Он объявил, что решил вернуться с в страну ради участия в дебатах по кандидатуре социалиста Сальвадора Ильи на пост лидера автономного сообщества.

Пучдемон возглавлял правительство Каталонии во время незаконного референдума о независимости в 2017 году. После провала процесса отделения от Испании политик бежал в Бельгию. Суд в Испании требует экстрадировать Пучдемона для последующего ареста по делу о сепаратизме и растрате госсредств.

Ранее в столице Испании тысячи людей вышли на митинг против премьера.