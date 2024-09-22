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Глава Калмыкии назначил сенатором в Совфед местного депутата

Бату Хасиков назначил Бориса Хачирова сенатором от Калмыкии

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Телеграм-канал «Борис Хачиров»

Вновь избранный глава Калмыкии Бату Хасиков назначил сенатором в Совет Федерации депутата Народного хурала Бориса Хачирова. Об этом сам Хасиков сообщил в своем Telegram-канале.

Хачиров сменил на этом посту бывшего главу республики Алексея Орлова. Хасиков считает, что новый сенатор сможет продвигать важные для региона инициативы.

До этого стало известно, что российские сенаторы 25 сентября проведут заседание, в ходе которого рассмотрят вопрос о переназначении Валентины Матвиенко на пост спикера Совета Федерации РФ. По информации РИА Новости, законодатели намерены поддержать кандидатуру Матвиенко.

18 сентября губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, избранный на новый срок, подтвердил полномочия Валентины Матвиенко в качестве сенатора от правительства города. Глава населенного пункта сообщил о своем решении в ходе церемонии вступления в должность, которая состоялась в Мариинском дворце.

Во время мероприятия он поблагодарил члена Совета Федерации РФ за активную поддержку города. В то же время Александр Беглов выразил уверенность, что законодатель продолжит и дальше помогать Санкт-Петербургу.

Ранее сенатор от Тюменской области решил уйти в отставку.

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