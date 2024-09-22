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В США могут создать новую политическую партию «на замену» Республиканской

Экс-конгрессвумен Чейни не исключила создания в США новой политической партии

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Patrick Semansky/AP

Республиканская партия США не может «убедительно и достоверно» рассказать избирателям, почему им нужно отдать свой голос за республиканцев, вместо них в Соединенных Штатах может быть создана «новая партия». Об этом заявила экс-конгрессвумен Лиз Чейни, передает The New York Times.

«Независимо от того, будет ли организована новая (политическая. – прим. ред.) партия — послушайте, мне трудно понять, как Республиканская партия, учитывая то, что она сделала, может убедительно и достоверно утверждать, что люди должны голосовать за кандидатов-республиканцев», — подчеркнула она, не раскрыв мысли о «новой партии».

Как отмечает издание, Чейни подчеркнула, что, возможно, в США «придется создать новую политическую партию, чтобы заменить Республиканскую».

До этого кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп счел, что Европа и весь мир готовы к его победе на президентских выборах.

Ранее эксперт раскрыл смысл слов Трампа о желании быстро закончить конфликт на Украине.

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