Зеленский резко высказался в адрес Запада из-за запрета бить вглубь России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны Запада не дают разрешения ВСУ бить вглубь России из-за страха эскалации. Его слова приводит «Интерфакс-Украина».

Зеленский отметил, что Киев обладает дальнобойными ракетами Storm Shadow, ATACMS и SCALP, однако «не в том количестве, которое нужно».

«Ни Америка, ни Великобритания не давали нам разрешения на использования этого оружия по территории России, по любым целям на любое расстояние. Мы не применяли дальнобойное оружие на территории Российской Федерации», — заверил Зеленский.

По его мнению, отсутствие соответствующего разрешения связано с тем, что Запад боится эскалации. По крайней мере, так считают западные разведки, уточнил он.

Украинские власти регулярно заявляют о необходимости снятия ограничений на удары поставляемым оружием вглубь российской территории. В частности, они полагают, что такое решение поможет изменить динамику конфликта в пользу Киева. Многие союзники Украины поддерживают удары вглубь РФ, однако Соединенные Штаты на данный момент не изменили своей позиции, которая заключается в запрете подобных действий.

В России к подобным призывам относятся негативно. Владимир Путин заявлял, что ВСУ не в состоянии наносить удары вглубь РФ без данных с европейских и американских спутников. Он отметил, что полетные задания в эти ракетные системы могут вносить только военнослужащие стран НАТО. Поэтому использование Киевом западного дальнобойного вооружения для ударов по российской территории «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией», подчеркнул глава государства.

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