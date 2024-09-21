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Пашинян высказался об уровне независимости Армении

Пашинян: уровень независимости Армении растет день ото дня

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Илья Питалев/РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что уровень независимости страны растет день ото дня. Об этом говорится в поздравительном послании по случаю Дня независимости страны, опубликованном на сайте премьера.

«Я должен с удовлетворением констатировать, что уровень независимости нашей страны растет день ото дня», — заявил Пашинян.

Он отметил, что это стало возможным «благодаря демократии, внешнеполитическому балансированию и сбалансированности».

Декларация о независимости Армении была принята 23 августа 1990 года. Постановлением Верховного Совета Армении 21 сентября 1991 года был проведен референдум о выходе республики из состава СССР и установлении независимости.

Накануне Пашинян на встрече с заместителем помощника госсекретаря США Джошуа Хаком в Ереване заявил, что армяно-американские отношения динамично развиваются.

Ранее Пашиняна назвали инструментом США в борьбе с РФ.

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