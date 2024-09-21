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В Совфеде объяснили массированные атаки дронов ВСУ на российские регионы

Сенатор Джабаров: Киев пытается поддержать огонь войны, массово атакуя БПЛА

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что ВСУ массово атакуют российские регионы дронами, чтобы «поддерживать огонь войны» и не садиться за стол переговоров. В беседе с «Лентой.Ru» он отметил, что прекращение конфликта будет означать конец власти Владимира Зеленского.

Сенатор заявил, что в последнее время у Украины нет никаких успехов в «реальных сражениях», и единственное оружие, которое они интенсивно используют – БПЛА. Атаками дронов Киев пытается терроризировать россиян, считает Джабаров.

Парламентарий выразил надежду, что «рано или поздно» Россия подавит «бандитские вылазки», будет массово сбивать БПЛА и нанесет удар по центрам их производства.

«Украина пытается поддержать огонь войны, чтобы только не садиться за стол переговоров, поскольку остановка боевых действий означает конец режима Зеленского», — указал Джабаров.

Прошедшей ночью дежурные силы противовоздушной обороны за ночь сбили украинский дрон над территорией России. Больше всего дронов были перехвачены в Брянской области — 53 штуки. Еще 18 дронов были сбиты над территорией Краснодарского края, пять – над Калужской областью, а также три в Тверской и Белгородской областях и по одному над Смоленской и Курской областями и Крымом. 16 беспилотников были сбиты над акваторией Азовского моря.

Ранее в Краснодарском крае после атаки дронов эвакуировали более 1000 человек.

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