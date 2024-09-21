В Краснодарском крае после атаки дронов эвакуировали более 1000 человек

Спасатели к текущему моменту вывезли из населенных пунктов в Тихорецком районе Краснодарского края, где была объявлена эвакуация, 1200 человек. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

По его словам, для покинувших свои дома людей в Тихорецком и Выселковском районах были организованы пункты временного размещения (ПВР). Сейчас в них находятся более 150 граждан.

«Большая часть [жителей] разместилась у друзей и родственников», — уточнил глава российского субъекта.

Он добавил, что всего для эвакуации людей специалисты задействовали 17 автобусов. Также им пришлось перекрыть въезд в Тихорецкий район по автомобильной дороге со стороны Выселковского района.

«Пострадавших среди жителей Тихорецкого района нет», — подчеркнул Кондратьев.

Эвакуацию в ряде населенных пунктов в Тихорецком районе Краснодарского края объявили утром 21 сентября в связи с атакой украинских дронов. Как рассказал губернатор региона, в воздушном пространстве субъекта были уничтожены два беспилотника.

Однако осколки одного из них, упав на землю, спровоцировали пожар. В результате огонь распространился на взрывоопасные предметы, из-за чего произошла их детонация.

Ранее министерство обороны РФ заявило о более 100 сбитых за ночь дронах.