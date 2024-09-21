Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Интервью Путина заставило Запад отвергнуть просьбу Украины об ударах вглубь РФ

Эскобар: интервью Путина заставило Запад отказать Украине в ударах вглубь РФ

close
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Одноминутное интервью президента РФ Владимира Путина отрезвило Запад и заставило его отказать Украине в передаче дальнобойного оружия для ударов вглубь России. Об этом заявил бразильский журналист Пепе Эскобар в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Запад струсил и пошел на попятную после того одноминутного интервью Путина на улице в Санкт-Петербурге, где он напрямую сказал, что если НАТО изменят саму природу этого конфликта, то Россия будет действовать соответственно. Мы можем интерпретировать это как заявление о том, что Запад напрямую вступит в войну с Россией», — сказал Эскобар.

Он считает, что когда высокопоставленные чиновники в Пентагоне услышали слова Путина, то решили отвергнуть просьбу Киева о нанесении ударов вглубь территории РФ с помощью дальнобойных ракет.

До этого Путин заявил, что ВСУ не в состоянии наносить удары вглубь РФ без данных с европейских и американских спутников. Он отметил, что полетные задания в эти ракетные системы могут вносить только военнослужащие стран НАТО. Поэтому использование Киевом западного дальнобойного вооружения для ударов по российской территории «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией», подчеркнул глава государства.

Ранее на Западе усомнились, что Байден «официально» разрешит Украине бить вглубь России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами