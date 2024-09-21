Интервью Путина заставило Запад отвергнуть просьбу Украины об ударах вглубь РФ

Одноминутное интервью президента РФ Владимира Путина отрезвило Запад и заставило его отказать Украине в передаче дальнобойного оружия для ударов вглубь России. Об этом заявил бразильский журналист Пепе Эскобар в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Запад струсил и пошел на попятную после того одноминутного интервью Путина на улице в Санкт-Петербурге, где он напрямую сказал, что если НАТО изменят саму природу этого конфликта, то Россия будет действовать соответственно. Мы можем интерпретировать это как заявление о том, что Запад напрямую вступит в войну с Россией», — сказал Эскобар.

Он считает, что когда высокопоставленные чиновники в Пентагоне услышали слова Путина, то решили отвергнуть просьбу Киева о нанесении ударов вглубь территории РФ с помощью дальнобойных ракет.

До этого Путин заявил, что ВСУ не в состоянии наносить удары вглубь РФ без данных с европейских и американских спутников. Он отметил, что полетные задания в эти ракетные системы могут вносить только военнослужащие стран НАТО. Поэтому использование Киевом западного дальнобойного вооружения для ударов по российской территории «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией», подчеркнул глава государства.

Ранее на Западе усомнились, что Байден «официально» разрешит Украине бить вглубь России.