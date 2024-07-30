Немецкие власти обязаны принимать активное участие в защите Украины, так как это поможет избежать появления российских войск на границе самой Германии и Польши. Такое заявление в ходе интервью для газеты Die Zeit сделала министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

По словам дипломата, прекращение помощи Киеву со стороны западных стран стало бы «абсолютной катастрофой». Глава внешнеполитического ведомства подчеркнула, что продолжает доказывать необходимость поддержки Украины тем, кто просит ее отказаться от этой затеи.

«Мы должны надеяться на то, что Вооруженные силы РФ не появятся на польской границе, а потом, возможно, и на нашей», — добавила министр.

Как сказала Бербок, отказ западных государств от помощи Киеву создаст колоссальные риски для безопасности в регионе.

14 июня президент РФ Владимир Путин провел встречу с руководством внешнеполитического ведомства страны, в ходе мероприятия прокомментировав слухи о планах российских властей напасть на Европу. Глава государства назвал подобные сообщения «абсолютным бредом» и обратил внимание, что реальную опасность для этого региона представляет зависимость от США.

Ранее США обвинили в намеренном распространении лжи о желании РФ начать войну против НАТО.