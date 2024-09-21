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В Узбекистане начнут объявлять некоторых иностранцев нежелательными

В Узбекистане начнут объявлять некоторых иностранцев нежелательными

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Таможенный комитет Узбекистана

Сенат Узбекистана одобрил поправки в закон о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Узбекистане, предполагающий возможность объявления таких граждан нежелательными. Трансляция заседания Сената Олий Мажлиса велась на YouTube.

Поводом для принятия поправок было названо учащение случаев публичного выступления иностранцев против суверенитета, территориальной целостности и безопасности страны. Реестр нежелательных для пребывания в Узбекистане лиц будет составляться МИД страны. Включенным в него лицам будет предоставляться 10 дней на выезд, при отказе их будет ожидать насильственное выдворение по истечении этого срока.

В 2023 году писатель Захар Прилепин предлагал присоединить Узбекистан и другие страны СНГ к России.

До этого в Узбекистане мужчине назначили многомиллионный штраф за ношение никаба и женской одежды.

Ранее в Узбекистане стали штрафовать за окладистые бороды.

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