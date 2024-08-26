В Узбекистане стали штрафовать за окладистые бороды

В Узбекистане начали штрафовать мужчин за ношение окладистой бороды, «не позволяющей идентифицировать личность». Об этом пишет издание Podrobno.uz.

Со ссылкой на базу решений Верховного суда страны издание сообщает, что к настоящему времени в Узбекистане рассмотрено 789 подобных дел. Чаще всего за ношение густой бороды мужчин штрафуют в Джизакской, Самаркандской, Андижанской и Ферганской областях. Закон предусматривает наказание в виде штрафа от 3,4 млн до 5,1 млн сумов (от 24 тысяч до 38 тысяч рублей по текущему курсу. — Прим. ред.).

С конца 2023 года в Узбекистане действует закон, согласно которому в общественных местах нельзя находиться с «закрытым лицом, не позволяющим идентифицировать личность». Исключения сделаны для медицинских масок, мотошлемов и иных случаев, связанных с безопасностью или работой. По этой же статье Кодекса об административной ответственности Узбекистана привлекаются и женщины в полностью закрывающей лицо одежде.

В публикации отмечается, что некоторых задержанных правоохранители принуждают сбривать бороды. При этом есть случаи, когда мужчины подавали апелляционные или кассационные жалобы на решения судов по этой статье, и выигрывали.

27 июля стало известно, что в Петербурге начальник полиции возродил указ Петра I о ношении бород. Приказ начальника ГУ МВД распространяется только на полицейских наружных нарядов, таких как патрульно-постовая служба и ГАИ. Оперативных подразделений это не касается.

Ранее сообщалось, что британским военнослужащим впервые за 100 лет разрешили носить бороды.