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Секретная служба США признала провал во время первого покушения на Трампа

Сотрудников Секретной службы США наказали за провал при покушении на Трампа

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Evan Vucci/AP

Сотрудники Секретной службы США были наказаны за ошибки, допущенные во время покушения на кандидата на пост президента Дональда Трампа в июле. С таким заявлением выступил исполняющий обязанности директора ведомства Рональд Роу.

По его словам, важно, чтобы Секретная служба взяла на себя ответственность за провал, который имел место во время первого покушения на республиканца 13 июля.

Роу отметил, что в «результате этих неудач стало ясно», что Секретной службе необходимо провести смену парадигмы, как она проводит свою работу.

Первое покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что стреляют только «во влиятельных президентов».

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