Володин рассказал, что Запад сходит с ума

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале выразил возмущение действиями Запада, который, по его словам, борется с традиционными религиями, исповедующими истинные ценности.

Он напомнил, что санкции наложили на спортсмена, который во время Олимпиады в Париже перекрестился перед выступлением

По его словам, мужчины, изменившие пол, становятся «всего лишь суррогатами, участвуют в спортивных соревнованиях, «побеждая в неравном бою» настоящих женщин».

«В политике приблизительно то же самое. По женским квотам трансгендеры проходят в парламенты», — написал Володин.

Он отметил, что власти Европы делают все, чтобы окончательно разрушить духовно-нравственные основы общества.

Володин подчеркнул, что Россия такую политику не приемлет.

Накануне правительство России утвердило список стран, которые реализуют политику, «навязывающую деструктивные неолиберальные идеологические установки», а также противоречат «традиционным российским духовно-нравственным ценностям». 19 августа президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной помощи иностранцам, разделяющим традиционные российские ценности.

Ранее в Британии более тридцати человек заинтересовались переездом в РФ по новому указу Путина.