В штабе Харрис объяснили, почему она редко дает интервью

Старший советник вице-президента Камалы Харрис Кейша Лэнс Боттомс заявила, что кандидат на пост президента США Камала Харрис «слишком занята», чтобы чаще общаться с прессой на фоне приближающихся выборов. Об этом пишет Fox News.

«И я знаю, что мы бы хотели — или вы бы [журналисты] хотели видеть, как она каждый день приходит на CNN и дает интервью. Но дело в том, что она очень занятой человек. Она вице-президент и кандидат», — сказала Боттомс.

По ее словам, Харрис «не будет сидеть и давать интервью один на один», однако в своих публичных выступлениях она рассказывает о своих взглядах на политику.

Накануне газета New York Post предполагала, что Камала Харрис дает очень мало интервью из-за «тревожности», политик может страдать «синдромом самозванца», будучи неуверенной в себе.

Кандидат на пост президента от Демократической партии регулярно подвергается критике как со стороны СМИ, так и со стороны политических оппонентов за отказ давать интервью и общаться с прессой, в то время как ее соперник Дональд Трамп регулярно это делает. Консервативные СМИ даже ведут отсчет, сколько дней Харрис не выступает с официальной пресс-конференцией с момента выдвижения на пост главы государства.

Ранее Трамп победил Харрис с разгромным счетом в устроенном Маском опросе.